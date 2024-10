Majestoso: de onde vem o apelido de Corinthians x São Paulo

Confira a história por trás do nome do clássico entre São Paulo e Corinthians (Foto: Kayan Mendes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro

Corinthians e São Paulo protagonizam o clássico de maior torcida estadual do Brasil (Corinthians com o segundo maior número de torcedores, enquanto o Tricolor é o terceiro). Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Majestoso", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Corinthians e São Paulo? O Lance! te conta.

Confira a história por trás da criação do apelido do clássico entre Corinthians e São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A história do nome do clássico entre Corinthians e São Paulo

O primeiro clássico entre as Corinthians e São Paulo aconteceu no ano de 1930, quando o Timão venceu o Soberano pelo placar de 2 a 1, no Parque São Jorge. Depois disso, inúmeros grandes confrontos foram acontecendo entre as equipes, fazendo com que a grande rivalidade fosse criada entre os times, os colocando como grandes adversários do estado.

Com o prestígio entre os jogos das equipes aumentando, coube ao jornalista Tommaso Mazzoni, do jornal Gazeta Esportiva, elaborar um apelido ao clássico entre Corinthians e São Paulo. Isso aconteceu no ano de 1942, quando as equipes se enfrentavam em um Pacaembu lotado, com mais de 70 mil pessoas, o maior público já registrado no estádio. Na ocasião, Lêonidas da Silva estreava como a mais nova contratação Tricolor. A partida terminou em um movimentado 3 a 3, com direito aos dizeres de Mazzoni no jornal do dia seguinte: "São Paulo x Corinthians no Choque Majestoso“.

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Corinthians e São Paulo

As maiores goleadas do clássico entre Corinthians e São Paulo terminaram em 6 a 1, para ambas as equipes. O São Paulo construiu seu placar em 1933, na Chácara das Florestas (Ainda sem ter passado pelo seu processo de "refundação" em 1935), enquanto o Timão realizou esse mesmo placar no ano de 2015, quando jogou contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando já era campeão nacional.

Outro importante jogo aconteceu na grande decisão do Campeonato Paulista de 1957, quando as equipes decidiam o título. Ainda no formato de pontos corridos, calhou o destino que São Paulo e Corinthians chegaram à última rodada com a condição de que quem ganhasse, levaria o título. O placar terminou em 3 a 1 para o Tricolor, fazendo com que a torcida corintiana arremessasse garrafas em campo, em episódio que ficou conhecido por "Tarde das Garrafadas".

Diversas finais já foram disputadas entre os clubes

Nos anos de 1982 e 1983, Corinthians e São Paulo disputaram as duas finais de Campeonato Paulista, com vitória para o Timão nas duas oportunidades. Em 1982, a equipe corintiana tirou o que seria o tricampeonato São-Paulino da competição, e em 1983, o time alvinegro se tornou o maior campeão paulista da época, com 19 títulos. As equipes viriam a disputar uma final de Paulista novamente em 1987, mas agora com vitória do São Paulo.

Na década de 1990, mais finais aconteceram entre São Paulo e Corinthians. A primeira, em 1990, pelo Campeonato Brasileiro, rendeu ao Timão seu primeiro título de Campeonato Brasileiro. Enquanto em 1991, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo venceu seu rival. Em 98, o Tricolor voltaria a vencer o estadual sobre o Corinthians.

O centésimo gol de Rogério Ceni saiu justamente durante um Majestoso (Foto: Paulo Whitaker)

O centésimo gol de Rogério Ceni

Outro fato marcante dos "Majestosos" aconteceu no ano de 2011, quando, pelo Campeonato Paulista, Rogério Ceni marcou seu centésimo gol em sua carreira, ajudando o São Paulo a vencer o Corinthians depois de mais de quatro anos.