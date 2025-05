Entenda como será a votação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians votará nesta segunda-feira (26) o pedido de impeachment de Augusto Melo no cargo de presidente do clube. O pleito ocorrerá no Parque São Jorge, com a primeira chamada às 18h (de Brasília) e a segunda uma hora depois.

Será a terceira vez que o órgão se reunirá para deliberar sobre o afastamento do dirigente. A primeira tentativa ocorreu em dezembro do ano passado, mas foi interrompida após Augusto Melo obter uma liminar. A votação foi remarcada para janeiro, e Romeu Tuma Jr. chegou a conduzir a etapa de admissibilidade, aprovada pelos conselheiros por 126 votos a 114. No entanto, a sessão foi suspensa devido ao horário avançado e a alegação de falta de segurança.

A votação será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube. Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado de maneira imediata até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto.

Em caso de aprovação do impeachment, o Conselho Deliberativo terá cinco dias para definir a data da assembleia-geral de sócios do Corinthians, que será a etapa final para destituir Augusto Melo. Essa votação deve ocorrer em até 60 dias após o pleito entre os conselheiros.

Nesse cenário, o clube seria presidido provisoriamente pelo 1º vice-presidente da gestão, atualmente Osmar Stábile. As eleições definitivas para um novo mandatário em caso de impeachment seriam resolvidas por voto indireto no realizada no Conselho Deliberativo do Corinthians (CD), em data definida pelo presidente do órgão, Romeu Tuma Jr.

O pedido de impeachment analisado se refere a atuação de Augusto Melo durante o período em que o clube foi patrocinado pela casa de apostas Vai de Bet, entre janeiro e junho do ano passado. A parceria foi rompida após serem encontradas irregularidades no valor pago de intermediação a empresas 'laranjas', que acabou em uma conta ligada ao crime organizado.

No final deste mês, a Polícia Civil de São Paulo indiciou Augusto Melo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Os ex-diretores administrativo e financeiro, Marcelinho Mariano e Sérgio Moura, também foram implicados na investigação, suspeitos de envolvimento nos mesmos crimes.

Como será a sessão?

O pleito terá início com dois depoimentos de 30 minutos cada: um do presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians e outro de Augusto Melo, ou de um representante designado por ele para apresentar sua defesa. Em seguida, os conselheiros realizarão a votação, que será secreta e feita por meio de cédulas.

Caso o pedido seja rejeitado, Augusto Melo não poderá mais ser julgado com base nesta solicitação. Além disso, o presidente ainda responde a outros três pedidos de impeachment no Conselho, relacionados às contas de 2024 e à não apresentação de documentos ao Conselho de Orientação (CORI).