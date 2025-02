Igor Coronado em alta: meia cresce e agradece chances no Corinthians

Neste sábado (1), o Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1 e garantiu sua quinta vitória no Campeonato Paulista. Igor Coronado e Talles Magno fizeram os gols do Timão na Neo Química Arena, enquanto Pedro Felipe diminuiu para a equipe do interior.

Corinthians vence o Noroeste com brilho de Igor Coronado e Talles Magno

O meia foi um dos destaques do Timão. Titular da equipe enquanto Rodrigo Garro se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, Igor Coronado chegou ao seu segundo gol na temporada e começa a pedir passagem por uma vaga entre os onze iniciais de Ramón Díaz para o restante do ano.

Após o confronto, ainda dentro de campo, o jogador falou sobre a boa fase que vive. Igor Coronado destacou as oportunidades que vem recebendo no início do Campeonato Paulista e se colocou à disposição da comissão técnica para atuar em qualquer posição.

— Fico muito feliz de ter mais oportunidades para jogar e espero crescer jogo a jogo, eu estou à disposição do treinador para jogar em qualquer posição, se eu tiver oportunidade, hoje mesmo atuei mais pelo meio do campo e consegui ajudar o time nesta vitória - disse o meia.

Contratado no ano passado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o jogador de 33 anos não conseguiu emplacar boas atuações ao longo da temporada e acabou perdendo a titularidade para Rodrigo Garro. Neste ano, sua meta é assumir o protagonismo esperado pelo clube alvinegro desde sua contratação.

Meia marcou o seu segundo gol pelo Corinthians na temporada (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Próximo jogo

Igor Coronado e o elenco não terão muito tempo para descansar. Na segunda-feira (3), o Corinthians já volta a atuar pelo Campeonato Paulista. Em confronto antecipado da 11ª rodada, o Timão enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, às 21h30 (de Brasília)