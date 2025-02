Vaquinha do Corinthians: quantos milhões foram arrecadados em janeiro?

A campanha de doação mobilizada pela torcida do Corinthians para quitar as dívidas da Neo Química Arena, estádio do clube, com a Caixa Econômica Federal, completou dois meses na última segunda-feira (27). Após um crescimento notável nos primeiros dias, que somaram R$ 15 milhões em 48 horas, a iniciativa sofreu com a diminuição no ritmo de contribuições, mas alcançou um valor milionário no mês de janeiro.

Ao final dos primeiros 30 dias, o somatório de doações era de R$ 33,7 milhões, e atualmente, o valor da vaquinha é de cerca de R$ 36,2 milhões. O crescimento do valor arrecadado em janeiro, apesar de menor que a explosão com a abertura da iniciativa, foi de cerca de R$ 2,5 milhões. A meta, ainda longe de ser alcançada, é de R$ 700 milhões.

Torcida do Corinthians, responsável pelas doações da vaquinha, na Neo Química Arena Foto: Joisel Amaral/AGIF

Vaquinha do Corinthians e o impacto da "Invasão Digital"

O "último gás" para alavancar as doações de janeiro à vaquinha do Corinthians, foi impulsionado pela Gaviões da Fiel, que divulgou a chamada "Invasão Digital", na última terça-feira (28). Atletas e torcedores ilustres, chamados de embaixadores, divulgaram o financiamento coletivo em suas redes sociais. O impacto da ação foi a arrecadação de R$ 115 mil.

Personalidades como a apresentadora Sabrina Sato e a jogadora Tamires, do time feminino do Corinthians, divulgaram vídeo em suas redes sociais. A "Invasão Digital" irá acontecer semanalmente e a ideia dos organizadores é que cada embaixador fale por 76 segundos da campanha em lives nas suas próprias redes sociais.

O tempo de duração da fala é uma alusão à "Invasão Corinthiana" de 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Maracanã para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, confronto vencido pelo Timão.

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

