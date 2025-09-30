A penalidade perdida por Yuri Alberto na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o centroavante arriscou uma cavadinha, defendida com facilidade por Rossi.

O atacante chegou a se redimir e abrir o placar na Neo Química Arena, mas o clube carioca virou o placar com Arrascaeta e Luiz Araújo. Yuri Alberto acabou sofrendo críticas da opinião pública pela chance desperdiçada na primeira etapa.

Ex-companheiro de Yuri Alberto no Corinthians, Fábio Santos revelou que conversou com Yuri Alberto após a partida e declarou que o atacante sabe que teve uma atitude 'equivocada'. Batedor de pênaltis na época em que atuou no Timão, o ex-lateral-esquerdo contou o teor do papo.

— Eu cheguei a falar com o Yuri depois do jogo. Óbvio que ele está envergonhado, decepcionado. Ele sabe que foi uma decisão equivocada. Disse que treinou esse tipo de cobrança e a execução foi muito ruim. Está decepcionado, sabe do erro. Depois do jogo postou sobre isso, e agora é buscar dar a volta por cima — disse Fábio Santos durante o "Resenha ESPN".

Fábio Santos e Yuri Alberto jogaram juntos entre 2022 e 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance — disse Yuri Alberto em comunicado à imprensa.

História no Timão

O ex-lateral-esquerdo somou duas passagens pelo Corinthians, entre 2011 e 2015, e entre 2020 e 2023. Ao todo, Fábio Santos disputou 374 partidas e conquistou seis títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Paulistão (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013). O atleta é um notório cobrador de pênaltis, e ao todo, balançou as redes 32 vezes com a camisa alvinegra.