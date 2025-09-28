Yuri Alberto perde pênalti, quebra jejum, mas termina noite em lágrimas

Yuri Alberto viveu uma noite de altos e baixos na Neo Química Arena. Neste domingo (28), o atacante teve a oportunidade de cobrar um pênalti no primeiro tempo, mas arriscou uma cavadinha, facilmente defendida por Rossi. No segundo tempo, abriu o placar, mas o Corinthians sofreu a virada e perdeu de 2 a 1 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Flamengo vira sobre o Corinthians e abre vantagem na liderança do Brasileirão

O atacante não balançava as redes desde a vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil, no dia 21 de maio. Yuri Alberto já havia perdido uma penalidade no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 31 de maio. Contra o Flamengo, ainda perdeu outras três chances na primeira etapa.

O erro causou um baque em Yuri Alberto, que foi acudido pelos companheiros no primeiro tempo, e teve seu nome gritado por parte da torcida. Na segunda etapa, aproveitou passe de Gui Negão, chutou forte e marcou logo no primeiro minuto da etapa final. O camisa 9 correu em direção a Fiel e chorou na comemoração.

continua após a publicidade

Apesar do gol, o Corinthians piorou na partida e viu o Flamengo virar o placar com Arrascaeta, e no final da primeira etapa, com Luiz Araújo. Yuri Alberto atuou os noventa minutos, e apesar de quebrar o jejum de gols, saiu com um gosto amargo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após o gol sobre o Flamengo, Yuri Alberto pediu desculpas para a torcida pelo pênalti perdido na primeira etapa (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Desfalque

Yuri Alberto recebeu cartão amarelo em sua comemoração. O jogador estava pendurado e não poderá atuar contra o Internacional, na quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.