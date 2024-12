A campanha de torcedores do Corinthians para quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio passou a listar os maiores doadores. Neste domingo (22), o portal de transparência do financiamento coletivo passou a apontar o ex-lateral-esquerdo do clube, Fábio Santos, como um dos maiores contribuintes da vaquinha.

A plataforma não informa o valor total, mas Fábio Santos figura como o 91º maior doador da campanha. Aposentado desde 2023, a carreira do jogador foi marcada por sua passagem pelo Corinthians. Entre 2011 e 2015, e posteriormente de 2020 a 2023, o lateral disputou 368 jogos pelo Timão e conquistou cinco títulos: um Campeonato Brasileiro (2011), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

A medida é uma proposta dos organizadores da campanha para aumentar o número de doações, que caiu nas últimas semanas. Neste domingo (22), o financiamento coletivo dos torcedores arrecadou um montante de R$ 32.971.946,56.

Outros jogadores do Timão também estão na lista de maiores doadores como Emerson Sheik e Cássio Ramos. Torcedores ilustres como o apresentador de TV Serginho Groisman e o cantor MC Hariel fazem parte do ranking.

Lateral está na lista de maiores doadores de financiamento coletivo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Objetivo da vaquinha do Corinthians

O objetivo é arrecadar R$ 700 milhões para ajudar o Timão a pagar a dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. A dívida refere-se ao financiamento com o banco para a construção da Neo Química Arena, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação.

Como doar

As doações podem ser realizadas através do site doearenacorinthians.com.br. Na plataforma, estão disponíveis cinco opções de contribuição com valores fixos: R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Para quem deseja doar uma quantia maior, há a possibilidade de inserir o valor desejado diretamente no sistema.