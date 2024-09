Lebron James detona gramado de estádio do Corinthians: ‘Uma m*’

Lebron James conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 23:58 • São Paulo (SP)

Principal nome da NBA, Lebron James usou as redes sociais para criticar o gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians que recebe o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

A primeira partida da NFL (National Football League) no Brasil contou com escorregões de atletas de ambas as franquias. Alguns jogadores, inclusive, optaram por trocar as chuteiras ao longo do confronto.

No X (antigo Twitter), o astro do Los Angeles Lakers afirmou: "Cara, esse campo é uma m*". Rival do camisa 23 na NBA, Josh Hart, do New York Knicks, endossou o discurso: "A NFL não se importa com esse campo".

Lebron James criticou o gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Reprodução)

✅ FICHA TÉCNICA

PHILADELPHIA EAGLES x GREEN BAY PACKERS

NFL 2024/25 - SEMANA 1

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 21h15 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)