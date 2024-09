Corinthians acerta a contratação do meia André Carrillo

André Carrillo é o novo reforço do Corinthians (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 20:21 • São Paulo (SP)

Após fechar com o atacante Memphis Depay nesta sexta-feira (6), o Corinthians acertou a contratação do meia André Carrillo. O peruano, de 33 anos, assinou contrato válido com o clube paulista até o fim de 2025.

+ Corinthians oferece maior salário do elenco e acerta contratação de Depay

Livre do mercado depois de deixar o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, Carrillo chega sem custos aos Corinthians, que completa a nona contratação nesta janela de transferências. O jogador é conhecido do técnico Ramón Díaz, com quem trabalhou no futebol árabe. O acordo entre as partes, por sua vez, prevê extensão a partir de metas estabelecidas.

Formado nas categorias de base Allianza Lima, do Peru, André Carrillo estreou como profissional em 2009. Na sequência, defendeu o Sporting e o Benfica, de Portugual, e o Watford, da Inglaterra, antes de desembarcar na Arábia Saudita.

Uma das principais referências da seleção peruana, Carillo disputou a Copa do Mundo de 2018 e acumula mais de 100 partidas pela equipe comandada pelo técnico Jorge Fossati.

André Carrillo é a nona contratação do Corithians nesta janela de transferências (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Contratações do Corinthians nesta janela de transferências

Hugo Souza (goleiro)

André Ramalho (zagueiro)

Alex Santana (meia)

Charles (meia)

José Martínez (meia)

André Carillo (meia)

Talles Magno (atacante)

Héctor Hernández (atacante)

Memphis Depay (atacante)