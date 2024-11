Yuri Alberto realiza atividade separada em treino do Corinthians

O Corinthians treinou no CT Joaquim Grava, na manhã desta quarta-feira (27), visando a preparação para o confronto contra o Criciúma, no sábado, às 19h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Yuri Alberto não esteve com o grupo durante a atividade.

Em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa, Yuri Alberto treinou junto a Maycon e Félix Torres, que também se recuperam de lesão, em um campo ao lado da atividade comandada por Ramón Díaz e sua comissão.

O jogador se lesionou durante a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (20). O tempo estimado para a recuperação do jogador, com a lesão de grau 1B, é de uma a duas semanas. Portanto, Yuri Alberto pode ser novidade na equipe.

Na vitória por 3 a 1 contra o Vasco, na Neo Química Arena, no último domingo (24), Yuri Alberto foi um dos desfalques da equipe. O atacante não reeditou a parceria com Memphis, que também ficou de fora por uma suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

Atacante participou de atividade no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Boa fase de Yuri Alberto

O atacante vive sua melhor fase no Corinthians, clube que defende desde 2022. Yuri Alberto é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols. O jogador marcou sete gols nas últimas seis partidas que disputou pela competição nacional.

A expectativa é de que Yuri Alberto possa atuar nas últimas partidas do Brasileirão para alcançar a artilharia da competição. O Timão ocupa a nona colocação da competição, com 47 pontos. A equipe de Ramón Díaz luta para alcançar uma classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Os sete mais bem colocados garantem uma vaga.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão volta a entrar em campo no sábado (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O adversário do clube alvinegro é o 17º lugar e está na zona de rebaixamento do torneio.