Com novidades, Corinthians treina de olho em duelo com o Criciúma

Nesta quarta-feira (27), o Corinthians treinou visando a preparação para o confronto contra o Criciúma. Ramón Díaz contou com retorno de jogadores lesionados durante a atividade no CT Dr. Joaquim Grava. Ryan e Héctor Hernández participaram estiveram junto ao time no gramado.

Na derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no dia 3 de outubro, Ryan sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. O volante é desfalque do Corinthians desde então e as previsões iniciais eram de que o atleta perderia toda a temporada.

O jogador esteve no gramado do CT Dr. Joaquim Grava e treinou com o elenco durante toda a atividade. Héctor Hernández também trabalhou sem restrições. Em outubro, o clube anunciou que o centroavante espanhol seria desfalque por até o próximo ano devido a uma torção no joelho direito.

Como foi o treino

A atividade na manhã desta quarta-feira (27) foi aberta para a imprensa. Os jogadores iniciaram os trabalhos com aquecimentos, enquanto dez garotos da base treinavam no campo ao lado. Após esse primeiro momento, Ramón Díaz promoveu um treinamento físico.

Após a atividade, os jogadores fizeram um trabalho de troca de passes em campo reduzido. O treinamento não contou com a participação de Yuri Alberto, Félix Torres e Maycon, que fizeram um exercício em um campo separado.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Em nono lugar, com 47 pontos, o clube alvinegro visa alcançar uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

Por outro lado, o adversário do Timão luta pela sobrevivência na primeira divisão nacional. O Criciúma é o 17º colocado com 38 pontos. A equipe catarinense abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.