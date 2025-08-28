menu hamburguer
Corinthians

Hugo Souza desabafa após drama familiar: ‘Mexeu com a cabeça’

Goleiro do Corinthians revela como superou momento difícil e dedica vitória à esposa

Hugo Souza falou sobre drama pessoal (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Hugo Souza falou sobre drama pessoal (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/08/2025
11:36
  Matéria
  Mais Notícias

Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (27), em jogo válido pela Copa do Brasil, o goleiro Hugo Souza desabafou sobre um problema pessoal vivido nas últimas semanas. O arqueiro e sua esposa, Rauany Barcellos, perderam os filhos gêmeos durante a gestação.

Hugo Souza destacou a força que encontrou para seguir desempenhando seu papel dentro de campo. O goleiro ainda dedicou a vitória do Timão à esposa.

— Gostaria até de fazer um desabafo, uma situação um pouco delicada: pouco tempo atrás, minha esposa estava grávida, aí nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça. Mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém, nunca deixei de trabalhar, de desempenhar o meu trabalho, de dar o meu melhor e hoje poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer uma partida como essa — disse Hugo Souza em entrevista à TV Globo.

— Então vou dedicar essa partida de hoje para ela, mostrar para ela que eu nunca vou soltar a mão dela, nem nesse momento, e que na alegria a gente vai estar juntos também — completou. 

Hugo Souza e Rauany Barcellos (Foto: Reprodução)
Hugo Souza e Rauany Barcellos (Foto: Reprodução)

Desabafo de Rauany, esposa de Hugo Souza

— Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou a fazer parte da minha rotina. Eu ainda tenho bem fresco na minha memória a emoção de ouvir tantos chorinhos de pequenas vidas começando, e a tristeza de estarmos ali, juntos, dividindo um silêncio que ninguém ouvia. Nunca me contaram sobre o quão solitário é atravessar um corredor e sair para um mundo igual, quando por dentro tudo mudou. Ninguém me preparou para dormir e acordar com algo que falta e, ainda assim, sentir que ele está aqui —.

