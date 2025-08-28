Corinthians sofre com lesões e espera reforços contra o Palmeiras

Dorival Júnior segue com problemas para montar a equipe do Corinthians. Na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (27), o treinador não pôde contar com Yuri Alberto, Memphis e Carrillo na equipe titular.

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Timão, o treinador convive com o desafio de replanejar a formação diante de inúmeras baixas e de acelerar processos. Um dos exemplos é Vitinho, único reforço desta janela de transferências, que teve a estreia antecipada por conta das lesões no ataque alvinegro. Em Curitiba, Matheuzinho deixou o campo lesionado e acendeu o alerta no Corinthians.

Atualmente, três jogadores estão no departamento médico: Hugo e Yuri Alberto, que se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal, além de Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo. Memphis se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. O jogador iniciou a transição física no início da semana e esteve em campo.

continua após a publicidade

— Temos que ter cuidado com todos os jogadores, é o que tem acontecido, estamos em um processo de controle de carga de cada um, às vezes até ultrapassando o limite pré-estabelecido anteriormente, mas temos necessidades dentro de uma partida que foi muito disputada — disse o treinador do Corinthians após a vitória em Curitiba.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A última vez que Memphis havia entrado em campo foi no dia 6 de agosto, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Novidades contra o Palmeiras?

O Corinthians encara um Derby no próximo domingo (31), na Neo Química Arena. Há a esperança nos bastidores de mais novidades para o clássico. Hugo iniciou transição com o elenco, enquanto Yuri Alberto avança na recuperação, mas ainda sem prazo para retorno aos gramados. Dorival Júnior enfatizou a importância dos possíveis 'reforços'.

continua após a publicidade

— Vamos aguardar os possíveis retornos, caso possamos tê-los, serão importantes, mas precisamos de cuidados suficientes para que não tenhamos novos jogadores fora por razão da sequência que nós temos, até porque nosso elenco é enxuto, temos algumas dificuldades em funções e estamos trabalhando de todas as formas para solucionar os problemas, eles tem se avolumado, a cada semana acontecendo mais uma, mais duas lesões que nos tiram a possibilidade real de termos todos os jogadores à disposição — finalizou o treinador.