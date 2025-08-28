O goleiro Hugo Souza tranquilizou os torcedores do Corinthians ao garantir presença no jogo da volta contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. A declaração foi dada após o confronto de ida, vencido pelo Timão por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A dúvida surgiu após alterações no calendário feitas pela CBF. A Seleção, que convocou Hugo Souza, tem jogos nos dias 4 e 9 de setembro, sendo o primeiro no Rio de Janeiro e o segundo em El Alto, na Bolívia.

A entidade mudou a data do jogo de 11 para 10 de setembro, apenas um dia após o duelo na Bolívia, complicando a logística para o retorno do goleiro. Ainda assim, Hugo Souza afirma que estará em campo normalmente.

continua após a publicidade

— Se eu pudesse, não. Eu vou jogar o jogo da volta… Creio que a CBF e o Corinthians vão encontrar o melhor caminho. Eles já estão se alinhando para encontrar a melhor logística para que eu possa voltar e estar bem para o jogo. Tenho certeza que vou estar de volta, bem. Independente de jogar lá ou não, eu vou estar em campo no dia 10. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. Eu vou estar em campo. Tanto a CBF quanto o Corinthians vão ajudar nessa logística — disse Hugo Souza em zona mista.

Hugo Souza foi convocado pela segunda vez para Seleção (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O que vem por aí?

Antes da paralisação do calendário nacional, o Corinthians encara o Palmeiras, no domingo (31), às 18h30, na Neo Química Arena. No momento, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 11ª colocação com 25 pontos conquistados, seis vitórias, sete empates e oito derrotas. A equipe marcou 22 gols e sofreu 27.

continua após a publicidade