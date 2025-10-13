Memphis chega ao Brasil na noite desta segunda-feira (13), após uma estadia na Europa para a disputa da Data Fifa com a seleção holandesa. Após se destacar em partidas pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, o craque do Corinthians vira a chave e vive a expectativa de reforçar a equipe contra o Santos.

O camisa 10 é esperado no treino da terça-feira (14), o último antes do Clássico Alvinegro. Memphis será avaliado pela fisiologia e, se aprovado, deve ser relacionado para o jogo. A tendência é que o holandês não inicie como titular, mas esteja pelo menos no banco de reservas.

Memphis perdeu quatro dos últimos cinco jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, teve bom desempenho com a camisa da Holanda. Foram três gols nas vitórias sobre Malta e Finlândia, nos compromissos qualificatórios para o próximo Mundial.

No último jogo, Memphis iniciou o confronto como titular e esteve em campo por 62 minutos. Após as partidas, o holandês chegou a registrar vídeos de um momento de recuperação em suas redes sociais.

Na última Data Fifa, no início de outubro, Memphis viveu um roteiro parecido e esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. O jogador sofreu um edema na coxa direita durante aquela partida.

Memphis ainda é duvida para clássico contra o Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Clássico Alvinegro

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do Alvinegro Praiano. O clássico é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Timão, Memphis balançou a rede somente em uma oportunidade, contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.