O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava, em atividade aberta à imprensa. A equipe de Dorival Júnior segue em preparação para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

José Martínez foi ausência no treinamento do Timão. O jogador não se reapresentou na quarta-feira, alegando problemas pessoais, e faltou ao seu quinto treino da semana. O volante foi cortado pela comissão técnica e não encara o Santos.

Além do venezuelano, Félix Torres, Hugo Souza, Romero e Memphis não estiveram no treino por compromissos com suas seleções na Data Fifa. O holandês encerrou o período de jogos, mas só chega ao Brasil na noite desta segunda-feira (13).

Presenças notáveis

Garro, Carrillo e Charles, que passam por transição física, estiveram no gramado com o elenco. O processo é a última etapa da recuperação dos jogadores antes do retorno definitivo. Os três participaram normalmente do aquecimento.

Há a esperança que Garro retorne contra o Santos. O jogador participou de atividades parciais do grupo no treino do domingo (12). Os outros dois também avançaram em suas recuperações, mas ainda são dúvida para o clássico.

André Ramalho, que também realiza transição física, por um estiramento muscular na coxa direita, fez um trabalho de fortalecimento na academia e não participou da atividade com os jogadores. O atleta deve retomar os trabalhos com o grupo aos poucos.

Dorival Júnior voltou a contar com atletas da base no treinamento. Nesta segunda-feira (13), o volante Thomás Lisboa, da equipe sub-20, e Gui Amorim, atacante do time sub-17, participaram da atividade. A comissão promoveu um aquecimento e, em seguida, exercícios táticos focados em estratégias do Santos.

Próximo jogo

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do Alvinegro Praiano. O clássico é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.