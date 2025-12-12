A CBF definiu que o árbitro do segundo da semifinal da Copa do Brasil, entre Corinthians e Cruzeiro, será Rodrigo José Pereira de Lima. O dono do apito tem um histórico conflituoso com membros da comissão e diretoria do Timão.

Em outubro, Rodrigo apitou o empate por 1 a 1 entre Internacional e Corinthians, no Beira-Rio. A partida ficou marcada por um pênalti assinalado aos mandantes no último minuto, de Cacá em Bruno Henrique, após revisão do VAR. Dorival Júnior foi expulso após reclamar, e chegou a pegar um gancho de duas partidas.

A diretoria do Corinthians se revoltou com a marcação, o que levou Osmar Stábile a fazer um apelo público à CBF por mudanças na arbitragem. Na súmula, Rodrigo registrou xingamentos de membros do Timão, citou Dorival Júnior, Fabinho Soldado e o presidente do clube alvinegro, além de mencionar a necessidade de intervenção policial para conter os ânimos após a partida.

- O técnico do Corinthians, o senhor Dorival Júnior, dirigiu-se à equipe de arbitragem de forma exaltada e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: "Vocês deveriam sair daqui presos". Também foi necessária a intervenção policial para contê-lo - citou em um trecho da súmula.

Os três foram julgados pelo STJD por desrespeito à arbitragem. Eles foram enquadrados no artigo 258, §2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune "atitudes, gestos ou ofensas desrespeitosas contra a arbitragem" e classifica a conduta como contrária à disciplina ou à ética desportiva.

No entanto, a 5ª Comissão Disciplinar do STJD absolveu os três, entendendo que os registros feitos pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima na súmula não tinham fundamento.

Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro de Corinthians e Cruzeiro (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)

Polêmica

Nos bastidores do Corinthians, a escolha de Rodrigo José Pereira de Lima para a semifinal gerou certo incômodo devido a atritos recentes, e a CBF poderia ter optado por outro árbitro. Ainda assim, não há intenção de cobranças públicas, como ocorreu no duelo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Naquele jogo, o Corinthians chegou a enviar um ofício à CBF pedindo a substituição de Caio Max Augusto no VAR, após acusações de comentários pejorativos feitos ao clube em uma plataforma de streaming. A confederação não acatou a solicitação, mas o Timão venceu o rival por 2 a 0, sem maiores intercorrências.

O jogo de ida da semifinal foi marcado por cobranças do Cruzeiro à CBF em relação à arbitragem de Anderson Daronco. A diretoria do clube mineiro alegou que o gol de Memphis foi irregular e questionou o cartão amarelo aplicado a Romero, que resultou em sua suspensão.

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o clube alvinegro terá a vantagem do empate para avançar à final da Copa do Brasil.