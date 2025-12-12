menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Escolha de árbitro para semi da Copa do Brasil gera incômodo no Corinthians

Rodrigo José Pereira de Lima apitou um empate polêmico do Timão no Brasileirão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 12/12/2025
04:30
Árbitro apitou empate polêmico entre Corinthians e Internacional (Foto: Roberto Vinícius/Agafoto/Gazeta Press)
imagem cameraÁrbitro apitou empate polêmico entre Corinthians e Internacional (Foto: Roberto Vinícius/Agafoto/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF definiu que o árbitro do segundo da semifinal da Copa do Brasil, entre Corinthians e Cruzeiro, será Rodrigo José Pereira de Lima. O dono do apito tem um histórico conflituoso com membros da comissão e diretoria do Timão.

continua após a publicidade

Em outubro, Rodrigo apitou o empate por 1 a 1 entre Internacional e Corinthians, no Beira-Rio. A partida ficou marcada por um pênalti assinalado aos mandantes no último minuto, de Cacá em Bruno Henrique, após revisão do VAR. Dorival Júnior foi expulso após reclamar, e chegou a pegar um gancho de duas partidas.

A diretoria do Corinthians se revoltou com a marcação, o que levou Osmar Stábile a fazer um apelo público à CBF por mudanças na arbitragem. Na súmula, Rodrigo registrou xingamentos de membros do Timão, citou Dorival Júnior, Fabinho Soldado e o presidente do clube alvinegro, além de mencionar a necessidade de intervenção policial para conter os ânimos após a partida.

continua após a publicidade

- O técnico do Corinthians, o senhor Dorival Júnior, dirigiu-se à equipe de arbitragem de forma exaltada e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: "Vocês deveriam sair daqui presos". Também foi necessária a intervenção policial para contê-lo - citou em um trecho da súmula.

Os três foram julgados pelo STJD por desrespeito à arbitragem. Eles foram enquadrados no artigo 258, §2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune "atitudes, gestos ou ofensas desrespeitosas contra a arbitragem" e classifica a conduta como contrária à disciplina ou à ética desportiva.

continua após a publicidade

No entanto, a 5ª Comissão Disciplinar do STJD absolveu os três, entendendo que os registros feitos pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima na súmula não tinham fundamento.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rodrigo José Pereira de Lima
Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro de Corinthians e Cruzeiro (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)

Polêmica

Nos bastidores do Corinthians, a escolha de Rodrigo José Pereira de Lima para a semifinal gerou certo incômodo devido a atritos recentes, e a CBF poderia ter optado por outro árbitro. Ainda assim, não há intenção de cobranças públicas, como ocorreu no duelo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Naquele jogo, o Corinthians chegou a enviar um ofício à CBF pedindo a substituição de Caio Max Augusto no VAR, após acusações de comentários pejorativos feitos ao clube em uma plataforma de streaming. A confederação não acatou a solicitação, mas o Timão venceu o rival por 2 a 0, sem maiores intercorrências.

O jogo de ida da semifinal foi marcado por cobranças do Cruzeiro à CBF em relação à arbitragem de Anderson Daronco. A diretoria do clube mineiro alegou que o gol de Memphis foi irregular e questionou o cartão amarelo aplicado a Romero, que resultou em sua suspensão.

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o clube alvinegro terá a vantagem do empate para avançar à final da Copa do Brasil.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias