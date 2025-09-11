Dorival explica saída de Memphis e lamenta baixas no Corinthians
Treinador falou sobre problema com holandês
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil após vencer o Athletico Paranaense por 2 a 0 na Neo Química Arena, mas Dorival Júnior terminou o duelo preocupado com a saúde de Memphis. Com dores, o holandês deixou a partida ainda no final da primeira etapa.
Eliminado pelo Corinthians, auxiliar diz que ‘Athletico sai fortalecido’ para a Série B
Futebol Nacional
Assista ao vivo à coletiva de Dorival Júnior, técnico do Corinthians
Corinthians
Com direito a ‘ola’ e ‘olé’, Corinthians tem ‘noite perfeita’ na Copa do Brasil
Corinthians
Após o gol marcado por Garro, Memphis se queixou de dores com a comissão técnica e saiu para a entrada de Vitinho. Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva depois do jogo e explicou a substituição do camisa 10.
- Ele sentiu, espero eu que não seja nada sério, e que ele possa estar recuperado o mais rápido possível - disse o treinador do Corinthians.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Problemas com lesões no Corinthians
Yuri Alberto retornou aos gramados após se recuperar de uma cirurgia na hérnia inguinal e gerou expectativa de ter o retorno do trio com Memphis e Garro. Desde que chegou ao Timão, em abril, Dorival Júnior só contou com os atletas juntos nas eliminatórias contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O treinador lamentou as frequentes baixas do elenco.
- Acredito que são quatro, cinco meses que aqui estamos, e foram acredito eu, uma partida e 20 minutos de um jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, a partir daí não os tivemos em condições, o próprio Carrilo que também sofreu com lesão fazia parte deste contexto. Seguimos acreditando e esperamos que cessem essas lesões, que a todo momento nós estamos tendo, causa uma dificuldade um pouco maior, mas estamos encontrando soluções dento do grupo - desabafou o treinador.
Próximo jogo
O próximo adversário na Copa do Brasil será definido no confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, nesta quinta-feira (11). As semifinais acontecerão somente em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. Agora, o Corinthians vira a chave para enfrentar o Fluminense, no próximo sábado (13), no Maracanã, pelo torneio de pontos corridos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias