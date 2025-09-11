menu hamburguer
Dorival explica saída de Memphis e lamenta baixas no Corinthians

Treinador falou sobre problema com holandês

imagem cameraMemphis saiu aos 44 minutos do primeiro tempo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
01:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil após vencer o Athletico Paranaense por 2 a 0 na Neo Química Arena, mas Dorival Júnior terminou o duelo preocupado com a saúde de Memphis. Com dores, o holandês deixou a partida ainda no final da primeira etapa.

Após o gol marcado por Garro, Memphis se queixou de dores com a comissão técnica e saiu para a entrada de Vitinho. Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva depois do jogo e explicou a substituição do camisa 10.

- Ele sentiu, espero eu que não seja nada sério, e que ele possa estar recuperado o mais rápido possível - disse o treinador do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Treinador falou sobre substituição de Memphis, ainda no primeiro tempo do duelo contra o Athletico Paranaense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Problemas com lesões no Corinthians

Yuri Alberto retornou aos gramados após se recuperar de uma cirurgia na hérnia inguinal e gerou expectativa de ter o retorno do trio com Memphis e Garro. Desde que chegou ao Timão, em abril, Dorival Júnior só contou com os atletas juntos nas eliminatórias contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O treinador lamentou as frequentes baixas do elenco.

- Acredito que são quatro, cinco meses que aqui estamos, e foram acredito eu, uma partida e 20 minutos de um jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, a partir daí não os tivemos em condições, o próprio Carrilo que também sofreu com lesão fazia parte deste contexto. Seguimos acreditando e esperamos que cessem essas lesões, que a todo momento nós estamos tendo, causa uma dificuldade um pouco maior, mas estamos encontrando soluções dento do grupo - desabafou o treinador.

Próximo jogo

O próximo adversário na Copa do Brasil será definido no confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, nesta quinta-feira (11). As semifinais acontecerão somente em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. Agora, o Corinthians vira a chave para enfrentar o Fluminense, no próximo sábado (13), no Maracanã, pelo torneio de pontos corridos.

