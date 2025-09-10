Com direito a ola e olé, Corinthians tem ‘noite perfeita’ na Copa do Brasil

O Corinthians teve uma "noite perfeita", venceu o Athletico por 2 a 0 na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (10), e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. O resultado também marcou a centésima vitória do clube na história da competição, número que reforça o peso alvinegro no torneio.

Garro organizou o meio-campo e foi peça central na criação das jogadas. A equipe se apoiou em seus passes para manter o controle da partida. Hugo Souza foi decisivo no segundo tempo, quando defendeu um pênalti e impediu a reação do Athletico.

O meia argentino encerrou um jejum que vinha desde março ao marcar o primeiro gol. No ataque, Yuri Alberto retornou após cirurgia de hérnia inguinal e deu mais opções ao setor ofensivo. Gui Negrão, revelado na base, fez o segundo gol, o quarto dele em nove jogos com a camisa do Corinthians nesta temporada.

A única notícia negativa foi a saída de Memphis Depay ainda no primeiro tempo, por lesão. Apesar disso, a atmosfera no estádio foi de celebração. No segundo tempo, a torcida embalou o time com ola e olé, transformando a classificação em festa coletiva.

Agora a equipe espera o vencedor de Cruzeiro e Atlético-MG para saber quem será seu rival na semifinal da Copa do Brasil. A competição terá uma pausa e voltará a ser disputada apenas em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro.

