Garro manda recado após classificação do Corinthians: ‘Trabalho começa a se pagar’

Autor do primeiro gol da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Athletico, Rodrigo Garro comemorou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Invicto no torneio, o time não sofreu gols nos quatro jogos disputados até o momento.

Com o resultado positivo na partida de ida, disputada no Paraná, o Corinthians chegou à Neo Química Arena com a possibilidade de jogar pelo empate, mas encerrou a eliminatória com uma vantagem de três gols. Agora, o camisa 8 cobra o mesmo desempenho da equipe no Brasileirão, onde o time ainda está na metade inferior da tabela.

- Fizemos um grande primeiro tempo, a gente conseguiu fazer o gol, que era importante para nós, ganhar em casa. O trabalho começa a se pagar. Ficamos felizes, comprometidos de que tenhamos de pegar essa sequência de jogos e ficar mais em cima na tabela do Brasileirão - afirmou Garro em entrevista.

Para Rodrigo Garro, é hora do elenco corintiano celebrar a classificação e descansar antes de retornar ao treinamentos. No próximo sábado (13), o Timão retorna aos gramados quando visita o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

- Você tem que brigar por tudo, cada jogo. Aqui não tem jogo mais ou menos imporante. Estamos fazendo um trabalho muito bom. O time está bem fechado. Estou feliz pelo time que conseguiu esta vitória. É descansar, porque teremos jogo importante - completou o meia.

Rodrigo Garro comemora gol do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians na Copa do Brasil

Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians aguarda o resultado do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer seu adversário na próxima fase da competição.

Na partida de ida, disputada na Arena MRV, a Raposa venceu o rival por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos convocados por Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. Agora, a equipe dirigida por Leonardo Jardim pode perder por até um gol de diferença no Mineirão e ainda assim garantir a classificação para enfrentar o Corinthians.