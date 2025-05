Hugo Souza cobra atitude do Corinthians após empate na Sul-Americana

O goleiro Hugo Souza concedeu uma importante entrevista após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o América de Cali, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O resultado deixou o Timão em uma situação delicada na competição.

Com a igualdade no placar, o Corinthians permanece na terceira posição do Grupo C e não tem mais chances de ultrapassar o América de Cali, segundo colocado, mesmo após o confronto direto.

- Nós sabíamos da ocasião que eles tinham, e eles mudaram o que vinham fazendo. Acredito que foi mais desatenção da nossa parte. Claro que tem o mérito deles, mas tivemos desatenção e sofremos o gol — e a gente não pode sofrer dessa forma. O que tiver que melhorar dentro do campo, taticamente, o professor sabe melhor do que eu. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria. É uma situação, mas está em nossas mãos. Precisamos vencer os dois jogos, temos totais condições - disse Hugo Souza à ESPN.

Hugo Souza evitou comentar publicamente sobre aspectos táticos da equipe, afirmando que essa responsabilidade cabe ao treinador. No entanto, destacou que pretende contribuir dentro de campo da melhor forma possível e cobrou mais atitude do elenco na busca por melhores resultados.

- Como eu falei, a parte tática vai ficar com o treinador. O que eu puder ajudar ali dentro do campo... Minha leitura eu prefiro não externar aqui, e sim lá dentro do vestiário. Mas, um pouquinho mais de atitude da nossa parte para buscar os resultados - finalizou Hugo Souza.

Corinthians x América de Cali (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximos jogos do Corinthians

O Corinthians ainda tem dois compromissos pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, ambos longe de seus domínios. O primeiro será no dia 15 de maio, contra o Racing-URU, no tradicional Estádio Centenário, em Montevidéu. Depois, a equipe encerra sua participação diante do Huracán, em Buenos Aires, no dia 27.

Enquanto isso, o foco da equipe se volta momentaneamente para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (10), o Timão enfrenta o Mirassol, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo.