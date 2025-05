Jornalista aponta erro de titular do Corinthians em gol do América de Cali

O Corinthians ficou só no empate com o América de Cali-COL, na Neo Química Arena, e se complicou na Sul-Americana. O Alvinegro abriu o placar, mas levou o empate no início do segundo tempo. Comentarista da ESPN, Gustavo Zupak criticou o zagueiro André Ramalho no lance.

- O Carrascal cruza a bola rápida e o André Ramalho está mais preocupado com quem está na frente e descuida de quem está atrás. O Navarro passa por trás do Ramalho e faz o gol de empate - disse Zupak.

Situação do Corinthians na Sul-Americana

O resultado dificulta o caminho do Corinthians por uma classificação para a fase mata-mata da Sul-Americana. A igualdade no placar mantém o Timão na terceira posição no Grupo C, e encerra as chances de ultrapassar o América de Cali, segundo colocado, em um confronto direto.

Apenas o líder de cada chave assegura vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um eliminado da Libertadores. O Huracán é o líder com sete pontos, o América de Cali tem seis, e o Corinthians está abaixo, com cinco. Nas duas próximas rodadas, o Timão atuará como visitante.

O que vem por aí para o Corinthians?

As próximas partidas do Corinthians na Sul-Americana serão como visitante. Na próxima rodada, o Timão viaja ao Uruguai para enfrentar o Racing, no mítico Centenário, em Montevidéu, no dia 15 de maio. O último compromisso será no dia 27, contra o Huracán, em Buenos Aires. Antes disso, o Timão foca as suas atenções no Campeonato Brasileiro. No sábado (10), o clube alvinegro enfrenta o Mirassol, no estádio Campos Maia, no interior paulista, às 18h30 (de Brasília).

