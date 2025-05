Neto inocenta Memphis e elege pior jogador em empate do Corinthians

O Corinthians empatou com o América de Cali por 1 a 1, nesta terça-feira (6), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Após a partida, o ex-jogador Neto inocentou o atacante Memphis do resultado frustrante e apontou o pior jogador do clube paulista no confronto. Trata-se de Léo Mana.

Durante a transmissão da rádio "Craque Neto", o ex-jogador apontou que mesmo com o empate, o jogador holandês foi o melhor em campo. Por outro lado, Neto criticou a atuação do jovem Léo Mana, que substituiu Matheuzinho, poupado para o confronto. Para ele, o jogador teve uma atuação comprometedora para o resultado final da partida.

- Pra mim, o craque perfil líder foi o Memphis Depay. Já o pé de rato foi o Léo Mana - analisou o ex-jogador.

Corinthians na Sul-Americana

Com o empate contra a equipe colombiana, o Timão se complicou na busca da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após a quarta rodada, o time do técnico Dorival Júnior se manteve na terceira colocação, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Vale destacar, que na competição apenas os primeiros colocados dos grupos tem acesso direto as oitavas de final. Já os segundos colocados, disputam a vaga para determinada fase do mata-mata com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Atulamente, o Corinthians se encontra eliminado do torneio. Ainda faltam duas rodadas para o fim da fase de grupos. A equipe alvinegra ainda enfrenta o Huracán (ARG) e Racing (URU), ambos fora de casa.

