Tiago Leifert responde críticas ao narrar gol em Corinthians x America de Cali

Narrador do SBT, Tiago Leifert comandou o empate entre Corinthians e América de Cali por 1 a 1, nesta terça-feira (6), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Ao narrar o gol da equipe colombiana, o comunicador aproveitou o momento para responder críticas de alguns telespectadores.

No último confronto entre as equipes, Leifert foi questionado pelo uso da expressão "gol dos caras", ao narrar o gol de Luis Ramos, da equipe colombiana. Na ocasião, Corinthians e América de Cali também empataram por 1 a 1, na Colômbia.

Na partida desta terça-feira (6), o narrador voltou a usar a expressão, mas desta vez em tom de resposta as críticas da última transmissão. O comunicador aproveitou o momento para explicar que vai continuar adotando determinada postura ao narrar jogos entre um time brasileiro contra um estrangeiro.

- Gritei gol. Vocês gostaram ou vão reclamar agora? Vão reclamar agora? Vocês preferem que eu fale gol dos caras ou que eu grite gol? Eu prefiro "gol dos caras". Eu não gosto de gritar gol dos caras não, mas já que vocês reclamaram, aí está. Foi a última. Da próxima vez eu vou falar: "gol dos caras". Quando tiver jogando time brasileiro contra gringo é "gol dos caras" - disse o narrador.

Corinthians na Sul-Americana

Com o novo empate contra a equipe colombiana, o Timão se complicou na busca da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após a quarta rodada, o time do técnico Dorival Júnior se manteve na terceira colocação, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Vale destacar, que na competição apenas os primeiros colocados dos grupos tem acesso direto as oitavas de final. Já os segundos colocados, disputam a vaga para determinada fase do mata-mata com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Atulamente, o Corinthians se encontra eliminado do torneio. Ainda faltam duas rodadas para o fim da fase de grupos. A equipe alvinegra ainda enfrenta o Huracán (ARG) e Racing (URU), ambos fora de casa.