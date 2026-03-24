O Barra vai enfrentar o Corinthians na quinta fase da Copa do Brasil e, para isso, começa a se preparar para receber um jogo de grande porte. Em entrevista, Bene Sobrinho, presidente do Barra, falou sobre como vem sendo a definição do palco da partida.

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Localizada em Itajaí (SC), a Arena Barra FC é o estádio oficial do clube. Para o jogo contra o Corinthians, no entanto, o Barra não atuará no estádio. A arena tem capacidade para 5.500 pessoas, número inferior ao exigido pela CBF para competições nacionais.

— Ainda não temos definido o local, nas próximas 48 horas vamos acertar isso tudo…. Projetamos o estádio para capacidade mínima dentro da nossa realidade, sabíamos que em determinado momento teríamos que jogar fora, hoje o regulamento da Copa do Brasil permite jogar com público de até quatro mil pessoas até a quarta fase, na quinta fase com clubes da Série A precisa ter capacidade mínima de dez mil pessoas — disse o presidente.

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Bene Sobrinho ainda comemorou o fato de enfrentar o Corinthians nesta fase da competição e demonstrou confiança na equipe, que nas fases anteriores eliminou América-MG e Volta Redonda.

— O Corinthians vem num momento muito especial para o Barra, recentemente nosso título da Série C do Brasileiro que nos credenciou participar da Copa do Brasil, na sequência o título catarinense, agora pegar o atual campeão da Copa do Brasil é quase que um alinhamento dos planetas em favor do Barra. Temos certeza da grandeza do Corinthians, do que representa no cenário nacional e internacional, mas ficamos muito feliz com esse sorteio e tenho certeza que faremos um grande jogo — concluiu.

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Barra é adversário do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Barra)

História do Barra

Fundado em 2013, o Barra Futebol Clube construiu uma trajetória de crescimento rápido no futebol catarinense e nacional. Em 2015, conquistou de forma invicta o título da Série C do Campeonato Catarinense, primeiro grande passo na escalada do clube nas divisões estaduais. Seis anos depois, em 2021, repetiu o feito ao levantar invicto a taça da Série B do Catarinense, garantindo o acesso à elite.

A estreia na Série A ocorreu em 2022, temporada marcada também por conquistas nas categorias de base, com os títulos do Campeonato Catarinense Sub-17 e da Copa SC Sub-17, além do início das obras do novo complexo esportivo.

Nos anos seguintes, o Barra consolidou sua evolução dentro e fora de campo. Em 2023, alcançou a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro e passou a ter reconhecimento da CBF como clube formador. Em 2024, fez sua estreia na competição nacional e manteve protagonismo no estadual, além de avançar em projetos estruturais, como a mudança para o novo Centro de Treinamento.

O grande salto veio em 2025: com a inauguração da Arena Barra FC, o clube conquistou o título do Brasileirão Série D, terminou em primeiro lugar do Grupo A8, garantiu o acesso à Série C de 2026 e confirmou o momento histórico como uma das principais forças emergentes do futebol catarinense.

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