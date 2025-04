Hugo Souza abre as portas do Corinthians para Dorival Júnior

Dorival Júnior foi um dos assuntos mais comentados na zona mista da Neo Química Arena após a vitória do Corinthians sobre o Racing por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), pela Sul-Americana. O Timão busca a contratação do treinador e espera uma definição ainda nesta madrugada. Após o duelo, Hugo Souza falou sobre o ex-comandante da Seleção Brasileira.

O goleiro trabalhou com Dorival Júnior no Flamengo, entre 2022 e 2023, quando se transferiu no meio do ano para o Chaves, de Portugal. Hugo Souza relembrou esse convívio e deixou as portas do Timão abertas para o treinador.

— O professor Dorival, eu trabalhei com ele no Flamengo, ele estava na Seleção Brasileira agora, então não é à toa. É um grande profissional, um grande ser humano que eu tive a oportunidade de conhecer. Se for ele que possa vir a ser o nosso comandante, as portas estão abertas, será muito bem-vindo — disse o goleiro na zona mista da Neo Química Arena.

Novela Dorival

O treinador é o "plano A" do Corinthians após a negativa de Tite, na terça-feira (22), quando anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, apresentou um projeto para Dorival Júnior, que gostou, mas entraves financeiros podem melar o acerto.

Uma reunião na madrugada desta quinta-feira (24), entre Fabinho Soldado e a equipe de Dorival Júnior irá definir o futuro do técnico. O cargo de comandante do Timão está vago desde a saída de Ramón Díaz, na última semana, após derrota no Brasileirão.

