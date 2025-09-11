O atacante Gui Negão foi mais uma vez um dos destaques do Corinthians na vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador marcou o segundo gol do time paulista.

Durante a zona mista, Gui Negão afirmou que o técnico Dorival Júnior tem o costume de conversar com os jogadores, em especial os mais jovens. O objetivo do treinador é aliviar a pressão no clube.

— Então, o professor Dorival conversa muito com a gente, não só comigo, mas com o Jacaré, o André, o Bahia, o Diego, e acredito que ele dá muita experiência, que ele já viveu também com muitos garotos da nossa cidade também. Ele só fala para se divertir, jogar tranquilo, sem pegar pressão. Estou jogando muito tranquilo, estou conseguindo responder nos jogos e ainda estou fazendo gol, então isso é maravilhoso para mim — disse o atacante.

Gui Negão também comentou sobre a oportunidade dos companheiros de equipe ganharem minutos na equipe profissional. Entre os mais próximos, a expectativa recai sobre o meio-campista André Luiz, que ainda não fez sua estreia e aguarda a chance de entrar em campo. Recentemente, ele renovou seu contrato com o clube até 2029.

— Então, todos estão treinando bem, esperando a oportunidade, assim como eu. Acontece, como no meu caso, os atacantes acabaram se machucando e minha vez chegou um pouco mais rápido. Mas acontece, o Diego também já estreou, já jogou bem também, o Bahia. Então, acho que agora só pode estrear o André. Tenho certeza que o professor vai esperar o momento para colocar ele — completou.

Gui Negão vive bom momento individual

Gui Negão teve início promissor pelo profissional do Corinthians, com 10 partidas disputadas, sendo seis como titular. O atacante marcou quatro gols e deu uma assistência, participando de um gol a cada 113 minutos em campo. Criou uma grande chance e distribuiu cinco passes decisivos, mostrando presença na criação de oportunidades.

No ataque, finalizou nove vezes, sendo quatro no gol, e precisou de apenas 2,2 finalizações para marcar, convertendo todas as suas grandes chances (4/4). Nos duelos, teve 32% de aproveitamento e sofreu 1,5 falta por partida. Sua performance rendeu nota 6,94 pelo Sofascore, refletindo números sólidos mesmo em pouco tempo de jogo.

— Acho que como fazer história a gente tem muitos exemplos. Eu assisti muitos jogos do Corinthians, hoje graças a Deus estou jogando. O meu foco mesmo é fazer gol, é me entregar o máximo, que é a coisa que desde a base eu faço. Não tem bola perdida — finaliza.