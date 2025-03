Goleiro projeta estreia do Corinthians no Brasileirão Sub-20

O Corinthians faz a sua estreia no Brasileirão Sub-20 nesta sexta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, no interior baiano. A equipe comandada por Orlando Ribeiro busca o primeiro título do Timão na competição de base.

O clube alvinegro fez boa campanha na Copinha, sendo vice-campeão após perder para o São Paulo por 3 a 2, no Pacaembu. A competição nacional marca a transição entre os jogadores que completaram a idade limite para o torneio e os novos atletas da base. É o caso do goleiro Matheus Corrêa, que ganha a vaga de titular do Corinthians.

Na Copinha, a meta do Timão foi defendida por Kauê, que completou 21 anos e passou a treinar com os profissionais. Conhecido por ser formador de goleiros, o Corinthians conta com Matheus Corrêa para seguir com o legado. O jovem de 19 anos esteve na campanha do título da Copinha em 2024, e no vice-campeonato de 2025.

— As expectativas são muito boas, temos um calendário cheio pela frente e vamos trabalhar para chegar o mais longe possível em todas as competições. Essa é a mentalidade necessária quando se joga no Corinthians. Tivemos uma boa preparação e estou motivado para ajudar a equipe e seguir evoluindo a cada jogo — afirmou o jovem arqueiro em entrevista ao Lance!

Criado no Corinthians, Matheus Corrêa afirma que sua principal referência é Cássio, goleiro ídolo do Timão que defendeu o clube entre 2012 e 2024. O jovem defendeu seis pênaltis na última temporada, marca registrada do ex-paredão alvinegro.

