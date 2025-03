FPF define árbitros das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu os árbitros das partidas que decidem o Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Os nomes foram anunciados nesta sexta-feira (14). Raphael Calus apita o jogo de ida, no Allianz Parque, e Matheus Candançan será o responsável pela grande decisão, na Neo Química Arena.

O jogo de ida será neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), na casa do Verdão. Rapahel Claus volta a apitar um Dérbi. O árbitro esteve no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, pela primeira fase do torneio.

O árbitro foi bastante questionado na ocasião. Pelo lado alvinegro, Ramón Díaz ficou irritado com a expulsão de Yuri Alberto, que recebeu o segundo cartão amarelo após simular uma falta no campo de ataque. Abel Ferreira reclamou de uma invasão do zagueiro João Pedro Tchoca no lance em que Estêvão perdeu um pênalti defendido por Hugo Souza.

Rapahel Claus será o árbtiro da partida de ida (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Matheus Candançan será o responsável pela grande decisão, no dia 27 de março, quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. Com 26 anos, o árbitro confirma a credibilidade que tem junto à FPF. O profissional foi o responsável por apitar a vitória do Corinthians sobre o Santos na semifinal, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Na ocasião, Gil reclamou de seus critérios e chegou a pedir árbitros de fora do estado para os clássicos paulistas.

Candançan atuará na Neo Química Arena (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Novidades na decisão

As finais do Paulistão terão a tecnologia do impedimento semiautomático. O mecanismo estreou na Copa do Mundo de 2022 e visa tornar a marcação de impedimentos mais ágil e precisa. O sistema usa câmeras e Inteligência Artificial para oferecer maior riqueza de detalhes que permite uma melhor visualização da linha do impedimento.

A iniciativa foi da FPF e aprovada por unanimidade pelos clubes. Serão dez novas câmeras ao redor do campo para proporcionar uma visão 3D do campo.