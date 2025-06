Garro volta ao time titular e diz que empate do Corinthians foi uma ‘prova’

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Grêmio, nesta quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo em Porto Alegre, na casa do adversário, foi o último jogo do Timão antes da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será nos Estados Unidos. Braitwhaite marcou para os gaúchos e Breno Bidon empatou.

Uma das principais novidades foi o retorno de Rodrigo Garro ao time titular. O meia não iniciava uma partida desde a final do Paulistão, no dia 27 de março, quando o Corinthians empatou com o Palmeiras. O argentino atuou em todo o jogo e disse que serviu para ter mais confiança em sua recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

— Sim, na verdade, venho tratando meu joelho, aos poucos, mas já estou bem. Hoje foi um bom jogo para me provar também, para minha cabeça, que meu joelho já está em condições. Sim, com certeza. Não, ainda não estou 100% fisicamente, mas acho que vou melhorar agora nesses próximos dias para poder estar melhor — disse Rodrigo Garro em entrevista após o confronto.

Evolução

O Timão atuou sem seis jogadores: Memphis, Carrillo, Martínez, Raniele, Yuri Alberto e Gustavo Henrique. Apesar das baixas, o Corinthians teve um bom desempenho, mais posse, e volume de jogo. O Grêmio saiu na frente em um erro da defesa, e o Timão empatou com Bidon.

— Fizemos um bom jogo, controlamos a maior parte da partida, e ali, por uma desatenção, a gente acabou tomando o gol, o que torna tudo mais difícil. Mas isso faz parte do caminho, do processo para conquistar as coisas que temos como objetivo neste ano. Agora, esse tempo (livre) vai servir para reforçar ainda mais o que o professor falou e, também, para cada um olhar individualmente para si, porque sempre dá para melhorar. E agora é aproveitar um pouco também com a família e voltar com mais força — completou o argentino.

Garro falou após empate entre Corinthians e Grêmio no Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Pausa para o Mundial

O Timão volta a entrar em campo no dia 12 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O calendário nacional será paralisado para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA.

Neste mês sem partidas, o elenco do Corinthians terá 15 dias de folga, e treinará nas próximas duas semanas visando o Brasileirão.