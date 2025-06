Memphis fora: veja o desempenho do Corinthians sem o atacante

Memphis será um dos desfalques do Corinthians no duelo contra o Grêmio, nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na casa do adversário, em Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Assim como Carrillo e José Martínez, Memphis teve suas férias antecipadas pela comissão técnica do Corinthians. Os atletas defenderam suas seleções durante a Data Fifa, e atuaram fora do Brasil em jogos realizados na quarta-feira (10).

O atacante esteve em campo na goleada por 8 a 0 da Holanda sobre Malta, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, Memphis marcou dois gols e igualou Van Persie na artilharia histórica de sua seleção, com 50 gols.

continua após a publicidade

Camisa 10 do Corinthians, o atacante é uma das referências da equipe comandada por Dorival Júnior. Memphis marcou seis gols neste ano, mas se destaca pelo lado 'garçom', com dez assistências. Entretanto, o Timão venceu mais sem o holandês do que com ele em campo.

A última vez que Memphis marcou com a camisa do Corinthians foi no empate por 1 a 1 com o América de Cali, no dia 6 de maio, pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Estatísticas do camisa 10 na temporada

Depay pelo Corinthians em 2025:

28 jogos (24 titular) 6 gols 10 assistências 134 minutos para participar de gol 49 passes decisivos (1.7 por jogo) 69 finalizações (2.5 por jogo) 53% de eficácia nos dribles 32 faltas sofridas (1.1 por jogo) Nota Sofascore 7.20

Corinthians com Depay em 2025

28 jogos

14 vitórias

6 empates

8 derrotas

57% de aproveitamento

Corinthians sem Depay em 2025

11 jogos

7 vitórias

4 empates

0 derrotas

76% de aproveitamento

*Segundo levantamento do SofaScore

Memphis será desfalque no confronto contra o Grêmio (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Desfalques no ataque do Corinthians

Além de Memphis, Yuri Alberto também está fora para se recuperar de uma fratura na região lombar. O jogo contra o Grêmio deve marcar novas oportunidades para atacantes reservas do Timão. A tendência é que Héctor Hernandez e Talles Magno ganhem vaga na equipe titular.

O Corinthians ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, uma posição a frente do Grêmio, que tem o mesmo número de pontos, mas leva a pior no saldo de gols. Será o último jogo da competição antes da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O elenco do Timão terá 15 dias de férias neste período.