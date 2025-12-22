Durante a festa do Corinthians realizada na Neo Química Arena, em celebração à conquista da Copa do Brasil, o presidente do clube, Osmar Stabile, comentou sobre as chances de permanência do meia-atacante Memphis Depay e do executivo de futebol Fabinho Soldado.

O dirigente mencionou entrevistas recentes em que ambos afirmaram que o Corinthians enfrenta problemas administrativos. Depay demonstrou interesse em permanecer no clube, mas destacou o desgaste físico acumulado ao longo da temporada. Stabile comentou as declarações, sem detalhar decisões futuras.

— Aí você tem que perguntar para eles, não para mim. Eles deram uma entrevista dizendo que, provavelmente, estamos com dificuldade administrativa [...] Então eu tenho que administrar o Corinthians com o que eu tenho. Se tiver apoio, tudo bem. Se não tiver apoio, vai tocar o Corinthians da forma que tem que ser tocado. Nós vamos reestruturar todos os departamentos e organizar o Corinthians para entregar, no final do ano que vem, muito melhor do que eu recebi — disse Stabile.

— É uma questão de conversar, e eu não posso falar (se eles vão permanecer). O Memphis Depay tem contrato. Fabinho termina agora. Tem uma questão de conversar — seguiu.

Fabinho Soldado, executivo do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Gazeta Press)

Situação de Memphis Depay e Soldado

Após a partida e já em meio às comemorações pelo título, Memphis foi questionado sobre a possibilidade de seguir no Corinthians para a disputa da Libertadores. O jogador demonstrou desejo de permanecer, mas também ressaltou o desgaste físico acumulado ao longo da temporada.

— Esse é o sonho. Agora, vamos comemorar. Eu preciso de umas férias. Sofri bastante, meu corpo está completamente cansado. E depois, vamos falar sobre isso — disse o jogador ainda no gramado do Maracanã.

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians é válido até junho de 2026. Caso não haja renovação, o vínculo atual não permitiria que o atleta dispute toda a campanha da Libertadores, aumentando a necessidade de uma definição antecipada por parte da diretoria. A situação contratual ganha ainda mais relevância diante dos valores envolvidos no acordo.

Já Fabinho Soldado vive pressão de conselheiros, que criticam o alto salário do profissional e o associam a uma "herança" do período de Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment neste ano.

— Não vou dizer toda, mas uma pequena parte ali das pessoas de dentro do Corinthians ainda pensam de uma forma muito individual e isso só tem atrapalhado o clube. Existem tantas outras pessoas muito boas, importante falar sobre disso, que trabalham diariamente, positivamente, para que o Corinthians cresça, essas pessoas merecem também respeito, mas tem uma pequena minoria que merece ser analisada porque parece que só quer atrapalhar o clube. Estou feliz pela conquista, espero que o presidente consiga planejar bem esse 2026, eu tive uma conversa com ele lá atrás, ele sabe o que quero, vamos conversar essa semana e alinhar o que precisa ser alinhado — disse Fabinho Soldado após a partida diante do Vasco.