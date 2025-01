Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (19), em jogo válido pelas quartas de final da Copinha. A bola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Corinthians e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Vasco

QUARTAS DE FINAL - COPINHA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

📺 Onde assistir: CazéTV (streaming)

➡️ Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez, Denner, Bahia, Victor Dourado, Thomas, Dieguinho, Nicollas e Gui Negão

continua após a publicidade

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Bruno André, Lyncon, Wanyson, Breno, Euder, Igor Toledo, Ramon Rique, Maxsuell, Zuccarello e Léo Jacó.

Zuccarello, meia do Vasco, é um dos destaques da equipe para enfrentar o Corinthians na Copinha (Foto: Vinícius Gentil/Vasco)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte