Corinthians terá titulares contra o Velo Clube; veja a escalação

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Velo Clube, neste domingo (19), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Ramón Díaz surpreendeu e promoveu o retorno de seis jogadores que terminaram o último Brasileirão como titulares.

O Corinthians entrará em campo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Inicialmente a ideia de Ramón Díaz era poupar os titulares no início do Paulistão, mas considerou colocar jogadores na segunda rodada do Campeonato Paulista após os atletas apresentarem melhora física ao longo dos treinamentos do CT.

Yuri Alberto será titular no duelo entre Corinthians e Velo Clube pela segunda rodada do Campeonato Paulista (Foto: Associated Press / Alamy Stock Photo)

Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Ryan, André Carrillo, Igor Coronado e Yuri Alberto foram as mudanças de Ramón Díaz para o confronto deste domingo (19). No banco de reservas, a novidade fica pelas presenças de Memphis, Diego Palacios e Félix Torres.

Adversário do Timão

Guilherme Alves, ex-atacante do Timão, é o treinador do Velo Clube. O comandante escalaou o clube de Rio Claro com: Dalton;Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Carlos Itambé e Renan Siqueira; Marcelo Augusto, Léo Baiano, Carlos Manuel e Felipinho ; Sillas e Daniel Amorim.

Reencontro histórico

Para cumprir o objetivo, o Timão reencontra um rival que não enfrenta há quase 45 anos. A última vez que Corinthians e Velo Clube se enfrentaram foi pelo Campeonato Paulista de 1979. No dia 20 de setembro daquele ano, os clubes empataram por 0 a 0, no Estádio Benito Agnello Castellano, em Rio Claro, no interior paulista.

O acesso do Velo Clube para a Série A1 aconteceu no ano passado. A última vez que o time de Rio Claro disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista foi justamente em 1979. Ao todo, as equipes se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do Corinthians e um empate.