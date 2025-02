Fiel esgota ingressos e deve ampliar marca em decisão do Corinthians

O Corinthians enfrenta a Universidad Central nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. A Fiel esgotou os ingressos para o duelo e deve alcançar a 25ª partida com mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena, ampliando a maior sequência desde a inauguração do estádio.

continua após a publicidade

➡️Corinthians terá mudanças na escalação para decisão na Libertadores

O Timão é a equipe brasileira com a maior sequência de partidas com mais de 40.000 torcedores. Em janeiro, a diretoria obteve um laudo junto à Polícia Militar, ampliando a Neo Química Arena em 1.060 lugares, chegando à capacidade total de 48.905.

O recorde de público em jogos na Neo Química Arena foi batido na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 12 de fevereiro, quando 48.169 torcedores estiveram presentes em Itaquera.

continua após a publicidade

Fidelidade confirmada

Conhecida como Fiel por suas façanhas nas arquibancadas, a torcida do Corinthians iniciou a temporada comprovando a fama. As partidas do Timão tem a maior média de público do futebol brasileiro ano até aqui: 43.450 torcedores. Foram seis jogos em 2025, todos válidos pela primeira fase do Paulistão.

Média de público dos brasileiros na temporada

Corinthians: 43.450 torcedores

Cruzeiro: 34.701 torcedores

Palmeiras: 26.215 torcedores

São Paulo: 24.875 torcedores

Grêmio: 24.561 torcedores

Flamengo: 22.680 torcedores

Bahia: 22.382 torcedores

Fortaleza: 20.032 torcedores

Atlético-MG: 19.073 torcedores

Internacional: 17.040 torcedores

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Tiago Garcia / Ag. Corinthians)

Campanha da Fiel suspensa

A forte presença da torcida nos primeiros jogos da temporada levou a diretoria do Corinthians e a Gaviões da Fiel a promoverem ações sobre a vaquinha para pagar a Neo Química Arena durante as partidas, com pontos físicos de doação. A ideia é fortalecer a campanha e incentivar mais contribuições, faltando três meses para o seu fim.

continua após a publicidade

Entretanto, os planos da torcida organizada foram frustrados pela Conmebol, que organiza a competição, e não permitiu as ativações da torcida no estádio.

Decisão na Neo Química Arena

O Corinthians encara a sua maior decisão na temporada até aqui. Às 21h30 (de Brasília), o clube alvinegro enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo que vale a permanência do time na Pré-Libertadores. O Timão precisa vencer para avançar direto, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.