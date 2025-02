Corinthians terá mudanças na escalação para decisão na Libertadores

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em duelo que vale o seu futuro na Pré-Libertadores. O Timão encara a Universidad Central, na Neo Química Arena, no jogo de volta da Fase Preliminar 2.

As equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, na última semana, em Caracas, na Venezuela. Com isso, O Timão precisa vencer para avançar antecipadamente, em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Ramón Díaz precisará fazer mudanças no time do Corinthians em relação à última partida. O volante Raniele se lesionou e está fora do jogo. A tendência é que o treinador recue Martínez para a função de primeiro volante e promova a entrada de Breno Bidon, titular no último Brasileirão.

Outra opção é uma mudança no esquema tático. Ramón Díaz optou pelo 4-4-2 com um losango no meio de campo, entretanto, flertou com três atacantes, e precisando de gols, pode promover as entradas de Romero ou Talles Magno.

O Corinthians deve iniciar a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo; José Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians empatou com a Universidad no jogo de ida da Pré-Libertadores (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Pressão após a ida

A equipe foi muito criticada pela atuação no primeiro jogo. O Timão mostrou superioridade técnica, mas não conseguiu garantir o resultado positivo. A Fiel ficou na bronca e espera mais ímpeto da equipe na Neo Química Arena. Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, prometeu uma postura mais agressiva.

— Quarta-feira, aqui dentro, tem que ser um inferno, e vai ser um inferno aqui dentro. O grupo vai responder da maneira que tem que responder, porque sabem o que podem dar, sabem o que valem e sabem o que está em jogo. É vida ou morte aqui, isso está muito claro. Volto a pedir desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. E isso que aconteceu não somos nós, e vocês vão ver quem realmente somos — disse o membro da comissão técnica.