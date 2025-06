O elenco do Corinthians está de folga desde a quinta-feira (12), quando empatou com o Grêmio por 1 a 1, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Com a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a diretoria alvinegra deu duas semanas de férias para os atletas. Mesmo assim, terá Timão em campo neste sábado (14).

➡️Dorival Júnior exalta evolução do Corinthians após semana livre

Agenda

A tendência é que o Corinthians retorne das férias no dia 27 de junho. A ideia da diretoria é oferecer 15 dias para que Dorival Júnior prepare a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro, que retorna no 12 de junho, após o Mundial de Clubes, em um duelo contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera.

A decisão faz parte de um acordo trabalhista do Corinthians com os atletas, que voltaram de férias mais cedo, no dia 7 de janeiro, por conta do início antecipado do Campeonato Paulista.

Protesto no Parque São Jorge

A manhã deste sábado (14) promete ser agitada na sede social do Corinthians. Associados convocaram um protesto em prol da reforma do estatuto, em frente ao Bar da Torre, nas dependências do clube, às 11h (de Brasília). Entre as principais reivindicações está a ampliação do direito ao voto, atualmente restrito aos sócios. Não há previsão de abertura dos portões para torcedores não associados.

Clube social será palco de manifestação dos torcedores (Foto: Divulgação/Corinthians)

Passeio pela história

Palco da manifestação, o Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores neste sábado (14). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial do Corinthians estará aberto neste sábado (14) (Foto: José Manoel Idalgo)

Crias do Terrão em campo

A Fiel não precisa ficar com saudades do Corinthians e pode acompanhar os jovens do Timão. A equipe sub-20 treina na parte da manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, visando o confronto contra o Red Bull Bragantino na terça-feira (17), no Parque São Jorge, pelo Brasileirão da modalidade.

Os times sub-17 e sub-15 entram em campo pela nona rodada do Campeonato Paulista de suas categorias. As partidas acontecem no mesmo local, contra o mesmo adversário, Terceiro Milênio SAF, no CERET- Centro Esportivo Recreativo Educativo Trabalhador, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. As partidas terão transmissão no Youtube.

Paulistão sub-15: Terceiro Milênio SAF x Corinthians - 14/07 - 9h (de Brasília) - CERET - Transmissão ao vivo

Paulistão sub-17: Terceiro Milênio SAF x Corinthians - 14/07 - 11h (de Brasília) - CERET - Transmissão ao vivo

Equipe sub-17 do Corinthians terá compromisso pelo Campeonato Paulista (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Na história

O sábado (14) marca os 30 anos do jogo de ida da final da Copa do Brasil de 1995. Naquela noite, o Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 1, diante de um Pacaembu lotado. Marcelinho Carioca e Viola marcaram para o Timão, enquanto Carlos Goiano descontou para os gaúchos. O resultado foi decisivo para a conquista do título, confirmada uma semana depois com nova vitória alvinegra por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre.

Corinthians conquistou a Copa do Brasil de 1995 (Foto: Divulgação)

Próximos jogos do profissional masculino