O jornalista André Rizek, do Sportv, entrou em um conflito com o um torcedor do Corinthians na última terça-feira (25). Através de uma postagem nas redes sociais, o comunicador rebateu a uma crítica pontual de um perfil, declarado torcedor do alvinegro paulista, que questionou o postura dele ao realizar criticas referente ao clube na mídia.

O apresentador não foi o único citado na publicação do torcedor. Os jornalistas Juca Kfouri e Benjamin Back, além dos ex-jogadores Neto e Ronaldo Giovanelli, também foram alvos da crítica. Todos são conhecidos por serem torcedores declarados do Corinthians. Contudo, o perfil, que realizou a postagem, questionou determinada identificação.

- Perdi a paciência com esses comentários e vou falar. "Defender o clube" não devia ser a missão nem da torcida - Gaviões nasceu pra fiscalizar e cobrar o clube -, muito menos de jornalista. Enquanto tanta gente achar que deve "defender o clube", Corinthians vai continuar assim: administrado por amadores, operando muito abaixo do que pode - iniciou o jornalista, antes de complentar.

- Torcedor, com um mínimo de inteligência, deve cobrar um Corinthians à altura de sua grandeza - e não ficar "defendendo" o que está ruim não é de hoje. A menos, é claro, que seja pau mandado de dirigente, ou receba dinheiro pra isso etc. Ps: no meu trabalho, a única defesa que faço é da minha profissão mesmo - concluiu.

O que disse o torcedor do Corinthians?

A publicação que chamou atenção de André Rizek aborda a forma incisiva para realizar críticas ao Corinthians. Para o perfil em questão, o apresentador do Sportv é um dos responsáveis por instaurar crises no clube paulista.

- É bizarro como a imprensa que se diz Corinthians é a PIOR do país. Benjamin Back, Ronaldo Giovanelli, André Rizek, Neto, Juca kfouri. Os caras se dizem corinthianos, mas nunca defendem o clube. Pelo contrário, são sempre os primeiros a tumultuar, a criar crise e torcer contra - diz a publicação.

Semana decisiva para o clube paulista

Em meio a polêmica, o Corinthians se prepara para enfrentar a Universidad Central, pela fase preliminar da Libertadores 2025. O segundo e decisivo confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena.

A equipe do técnico Ramón Díaz precisa vencer a partica para se classificar para a próxima fase. Isso porque, o primeiro encontro entre os clubes terminou empatado em 1 a 1, na última quarta-feira (19), no Estadio Olímpico de la UCV, na Venezuela.