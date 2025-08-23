Corinthians encerra preparação para enfrentar o Vasco

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo contra o Vasco, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O momento do Alvinegro é delicado. O clube não vence há seis partidas e ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, vive a ameaça do rebaixamento, estando apenas três pontos acima do Vitória, primeiro time na zona da degola.

O técnico Dorival Júnior terá de lidar com desfalques de cinco atletas: os atacantes Yuri Alberto (hérnia inguinal) e Memphis Depay (lesão muscular na coxa), os volantes Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirurgia na mão), e o lateral Hugo (também com hérnia inguinal).

Com a crise de desfalques, Dorival pode manter o ataque com a dupla de jovens Gui Negão e Kayke. No meio-campo, Charles, Breno Bidon e Maycon são as opções para substituir Carrillo e Martínez.

Uma novidade na lista de relacionados é o volante André Luiz, de 19 anos. Promovido das categorias de base, o jovem treinou com o grupo principal nos últimos dias e chamou a atenção de Dorival.

Por outro lado, o time recebe como reforço com a volta do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero, que cumpriram suspensão e estão disponíveis. Apesar disso, a previsão é que nenhum dos três seja titular no próximo jogo.

A provável formação corintiana deve ser: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (ou Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero).