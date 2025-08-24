Sob pressão, Corinthians deposita em Garro a esperança por recuperação no Brasileiro

O Corinthians volta a campo neste domingo (24), às 16h, para enfrentar o Vasco, em São Januário, sob pressão decorrente dos resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há seis rodadas, o time soma apenas uma vitória nas últimas 11 partidas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos — apenas três acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O cenário já é comparado a 2007, ano da queda alvinegra, quando a equipe tinha mais pontos e melhor aproveitamento após 20 rodadas do torneio.

continua após a publicidade

Estatísticas do Lance!: Veja as chances de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão

A situação delicada aumenta o peso da partida contra o Vasco, adversário direto na parte de baixo da tabela. Para complicar ainda mais, Dorival Júnior não poderá contar com nomes importantes. Estão fora Yuri Alberto e Memphis Depay, ambos com problemas físicos, além dos volantes Carrillo e José Martínez, que passaram por cirurgias, e do lateral Hugo, também lesionado. Com tantos desfalques, a tendência é que os jovens Gui Negão e Kayke sigam no ataque, enquanto Charles, Breno Bidon e Maycon disputam espaço no meio-campo.

Diante de tantas ausências, a responsabilidade recai sobre Rodrigo Garro. O meia argentino chega ao duelo como a principal esperança criativa da equipe. Desde que chegou ao clube, Garro se consolidou como referência técnica no setor ofensivo. Em 2025, mesmo em um time irregular, soma 22 jogos — 16 como titular —, com um gol e três assistências. Ele participa diretamente de uma jogada de gol a cada 395 minutos, média que mostra queda em relação ao desempenho do ano passado, quando participou de um gol a cada 179 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ainda assim, o argentino segue sendo um dos jogadores mais influentes do elenco. Na atual temporada, mantém média de 2,2 passes decisivos por jogo, criou cinco grandes chances e se destaca também pela capacidade de arriscar de fora da área, com 1,7 finalização por partida. Seu papel vai além da criação: Garro contribui defensivamente, com 0,8 desarmes e 3,1 bolas recuperadas por jogo, além de ser o atleta mais caçado do time, sofrendo em média 2,3 faltas por partida.

O contraste com 2024 explica a dependência do Corinthians. Na última temporada, Garro foi protagonista: disputou 62 jogos, marcou 13 gols e deu 14 assistências, acumulando números de armador decisivo. Criou 16 grandes chances e manteve quase três passes decisivos por jogo, além de participar de jogadas ofensivas com muito mais constância.

continua após a publicidade

Se em 2024 ele se destacou em uma equipe mais competitiva, em 2025 sua importância é ainda maior justamente porque o Corinthians carece de referências técnicas. Sem Yuri Alberto e Memphis Depay, o time depende do talento do meia argentino para retomar o caminho das vitórias e afastar o fantasma do rebaixamento. Por isso, o duelo com o Vasco ganha contornos de decisão, em que o desempenho de Garro pode ser determinante.