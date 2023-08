A única vez que o colombiano foi convocado para um jogo do Timão aconteceu no dia 18 de julho, quando a equipe alvinegra bateu o Universitario, do Peru, por 2 a 1, em Lima. A partida foi válida pela volta da fase de playoffs da Conmebol Sul-Americana. Ainda assim, o camisa 24 ficou somente entre os reservas, sendo preterido até mesmo pelo garoto Ryan, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 2 a 1.