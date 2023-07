Cantillo tinha a expectativa de ganhar uma chance de ficar, pelo menos, entre os suplentes no confronto em que o Corinthians jogaria com um time alternativo. O desejo do atleta era reconquistar o espaço no clube alvinegro, ainda que aos poucos. Mas a ausência no compromisso desta semana foi a gota d’água para o jogador, que decidiu procurar a saída e solicitar a rescisão do contrato, que vai até o fim do ano que vem.