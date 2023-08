Os zagueiros Gil e Murillo realizaram um complemento de posicionamento defensivo com o auxiliar técnico Maurício Copertino. Murillo tem presença incerta para o duelo de terça-feira (29) pois está em negociações com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O atleta de 21 anos ficou no banco durante o empate com o Goiás, no sábado (26).