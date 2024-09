Ramón Díaz tem desfalques importantes para o duelo na Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 15:50 • São Paulo (SP)

O Corinthians joga nesta quinta-feira (11) contra a equipe do Juventude pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe gaúcha venceu o Timão pelo placar de 2 a 1. Agora, o jogo será na Neo Química Arena e terá início a partir das 21h, com transmissão do SporTV e do Premiere.

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir no Premiere

A defesa será formada por dois zagueiros: André Ramalho e Gustavo Henrique. Matheus Bidu, na esquerda, e Fágner, na direita, completam a linha defensiva.

Dupla de volantes composta por Raniele e Charles, com Romero, Garro e Talles Magno mais à frente. Yuri Alberto é o centroavante titular.

➡️ Mascote do Corinthians: veja versões e história

A escalação do Corinthians será: Hugo Souza; Fágner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Charles e Rodrigo Garro; Romero (C), Talles Magno e Yuri Alberto.

Romero é o capitão do Corinthians na partida decisiva (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Para essa partida, o Corinthians tem os desfalques por suspensão do zagueiro Cacá e do lateral-direito Matheuzinho. Além deles, Héctor Hernández, em transição física, também fica fora do jogo.

O Timão não poderá contar com o meia André Carrillo e o atacante Memphis Depay, reforços que devem estar presentes no estádio e serem apresentados para o torcedor.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians teve dois jogadores convocados para as Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo: o zagueiro Félix Torres (Equador) e o volante José Martínez (Venezuela). Logo, os atletas chegam à capital paulista nesta quarta-feira (11), mas não vão participar do jogo contra o Juventude, por conta do desgaste físico da viagem e dos jogos pelas seleções.

Além disso, o meia Breno Bidon foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20. O jovem estará disponível como opção no banco de reservas.