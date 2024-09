Mascote do Corinthians: veja versões e história

Confira toda a história do mascote do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O icônico mosqueteiro, mascote do Corinthians, foi criado anos depois da fundação do clube, após matéria que saiu no então jornal "A Gazeta", antigo "Gazeta Esportiva", devido à garra corintiana. Quer saber a história completa por trás da criação do mascote do Timão? O Lance! mostra para você.

Veja a história do mascote do Corinthians

Para falarmos da origem do mascote do Timão, é importante ressaltar que existem duas histórias para contar sobre a escolha do Mosqueteiro para representar o clube, mas somente uma é considerada oficial pelo Corinthians. De qualquer forma, apresentaremos as duas logo abaixo.

A suposta origem do Mosqueteiro como mascote

Por falta de registros da época, esta não é uma versão considerada oficial pelo Timão, mas existem relatos e informações de historiadores que o Mosqueteiro teve sua primeira aparição no ano de 1913, três anos após a fundação do Corinthians. Essa versão conta que o Corinthians brigou pelo título da Liga Paulista contra outros três clubes: Germânia, Internacional e Americano.

O trio em questão era apelidado de "Três Mosqueteiros" por resistirem contra a Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA), que contava com os maiores clubes de elite do estado de São Paulo daquela época. O Corinthians garantiu uma vaga na Liga Paulista após fases eliminatórias, se juntando ao grupo dos três times na Liga Paulista, ganhando o apelido de "Quarto Mosqueteiro".

A versão oficial do mascote do Corinthians

A história considerada oficial pelo clube paulista conta que o mascote surgiu no primeiro jogo internacional do Corinthians, em 1929, contra o Barracas, da Argentina. Na ocasião o Corinthians ganhou o confronto pelo placar de 3 a 1. A partida rendeu uma matéria no jornal "A Gazeta", que viria a se tornar o "Gazeta Esportiva".

O relato da partida rendeu ao Corinthians uma relação com a disposição do time com o personagem da D'Artagnan, da novela "Os Três Mosqueteiros", escrita pelo francês Alexandre Durmas, em 1844, que foi atribuído ao Timão por sua garra e força de vontade. Posteriormente, o clube viria a ser campeão paulista no ano de 1929 e 1930, novamente sendo associado às características de D'Artagnan.