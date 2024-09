Diante do Juventude, Corinthians tenta fazer valer diferença milionária entre os elencos

Com um valor seis vezes menor que o de Yuri Alberto, Lucas Barbosa é o artilheiro do Juventude na competição com 3 gols, um a mais que Yuri, empatado com seu companheiro de time, Gilberto. Lucas é o atleta com o maior valor de mercado dos gaúchos, avaliado em € 2 milhões (R$ 12,43 milhões). No Brasileirão, eles tem o mesmo número de gols, com quatro.