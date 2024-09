Na ida, Félix Torres foi titular na defesa do Timão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 11:58 • São Paulo (SP)

Após a paralisação dos campeonatos nacionais por conta da data Fifa, o Corinthians joga nesta quinta-feira (11) contra a equipe do Juventude pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe gaúcha venceu o Timão pelo placar de 2 a 1. Agora, o jogo será na Neo Química Arena e terá início a partir das 21h, com transmissão do SporTV e do Premiere.

O Corinthians teve dois jogadores convocados para as Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo: o zagueiro Félix Torres (Equador) e o volante José Martínez (Venezuela). Além disso, o meia Breno Bidon foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para amistoso.

Félix Torres, de 27 anos, jogou as duas partidas das Eliminatórias como titular no trio de zaga da seleção equatoriana. Na última sexta-feira (6), a equipe perdeu para o Brasil por 1 a 0, enquanto na noite desta terça-feira (10), o Equador venceu o Peru por 1 a 0. Em ambas as partidas, o camisa 2 atuou por 90 minutos.

Torres chegou no Timão na janela de início de temporada de 2024 (Foto: Robson Mafra/AGIF)

José Martínez, de 30 anos, passou pela mesma situação do companheiro de Corinthians. O camisa 13 foi titular nas duas partidas da seleção venezuelana, porém foi substituido na derrota por 4 a 0 contra a Bolívia no intervalo de jogo. Nesta terça-feira (10), no empate por 0 a 0 contra o Uruguai, o jogador atuou por 90 minutos.

Martínez chegou no Timão na janela de meio de temporada de 2024 (Foto: Divulgação/Corinthians)

Dessa maneira, os dois jogadores chegam à capital paulista nesta quarta-feira (11), mas não devem participar do jogo contra o Juventude, por conta do desgaste físico da viagem e dos jogos pelas seleções. O Corinthians também tem os desfalques por suspensão do zagueiro Cacá e do lateral-direito Matheuzinho.

No entanto, Bidon deve ser opção no banco de reservas da partida decisiva da Copa do Brasil, porque atuou apenas no amistoso contra o México no dia 5 de setembro. Na ocasião, o jovem foi titular por 90 minutos.

A dupla estrangeira deve ficar à disposição do técnico Ramón Díaz no duelo deste sábado (14), contra o Botafogo, pela 26ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos.

