Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 15:12 • Rio de Janeiro

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians foi alvo de comparação com o colombiano James Rodríguez e sua passagem polêmica pelo São Paulo. O atacante, que estava sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid em julho, foi apresentado pelo Corinthians nesta segunda-feira (09) e vive grande expectativa de estreia. Segundo o jornalista Jorge Iggor, da TNT Sports, os dois casos são muito diferentes.

- Se o Memphis vai ser um novo James Rodriguez? Se você olhar pela seleção, o James já era garantido na convocação da Colômbia, já o Depay se não estiver no mesmo nível de competitividade dos demais, não joga. Isso vai motivar o Memphis, o James não tava afim, para ele era um desafio muito menor, estava no continente dele, o país aqui do lado... O Memphis vem da Europa, uma mudança muito maior. Algo que deixa o cara muito mais motivado. Para o Depay é um desafio muito maior pelo que sempre viveu na carreira. Ele está vindo com sangue no olho - disse Jorge Iggor, comentarista da TNT Sports.

Anunciado em julho de 2023 pelo São Paulo, o colombiano não correspondeu as expectativas e não conseguiu espaço com nenhum dos três treinadores que a equipe teve no período - Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía. Ao todo, James Rodríguez disputou apenas 22 partidas pelo clube paulista, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.