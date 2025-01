Emiliano Díaz explica nova função de Memphis no Corinthians

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, na noite desta quarta-feira (22). Alex Santana e João Pedro fizeram os gols do Timão, enquanto Netinho diminuiu para os visitantes. Memphis, craque do clube alvinegro, entrou na segunda etapa.

Ramón Díaz promoveu a entrada de Memphis em uma nova função. O jogador entrou em campo para atuar como meia armador. Na entrevista coletiva, o auxiliar do clube, Emiliano Díaz, disse que a inspiração para improvisar o holandês foi baseado na passagem do craque pelo Lyon

— É uma posição que ele fez muito na França. Um craque pode jogar de qualquer lado. Estamos contentes com ele. Está cumprindo a minutagem que era esperado — disse o auxiliar do treinador.

Na Europa, o atacante fez sucesso em grandes clubes como o Barcelona, Atlético de Madrid, da Espanha, Manchester United, da Inglaterra, e Lyon, na França. No último clube citado, Memphis atuou entre 2017 a 2021, e teve sua temporada mais goleadora da carreira.

Em cinco temporadas, Memphis fez 178 partidas e marcou 76 gols. Por muitas vezes o jogador atuou centralizado, como um meia armador. Na ausência de Rodrigo Garro, que se recupera de uma lesão no joelho direito, o holandês é visto como uma alternativa em um cenário de rodízio entre os atletas no início do Campeonato Paulista.

— Para nós é importante que a equipe cresça fisicamente, animicamente. Estamos nos prosperando pela quantidade de jogos que teremos nas competições. É importante administrar o elenco. Com o tempo, o clube e os torcedores vão ganhando confiança. Estamos contentes e em um bom caminho — disse Ramón Díaz.

Memphis entrou no decorrer da vitória do Timão sobre o Água Santa (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (26), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No Morumbis, o Timão enfrenta o São Paulo, no primeiro clássico da temporada. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília).