Corinthians vence o Água Santa e segue 100% no Paulistão

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1, na Neo Química Arena, e ampliou a sequência de vitórias no Campeonato Paulista. Alex Santana e João Pedro fizeram os gols do Timão, ambos pela primeira vez com a camisa alvinegra, na vitória desta quarta-feira (22). Netinho diminuiu o placar para os visitantes.

Foi a décima vitória consecutiva do Corinthians desde o ano passado e o terceiro triunfo no Paulistão. O Timão segue com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A da competição. O Água Santa perdeu todas as partidas na competição e amarga a lanterna do Grupo C.

Volta de Palacios

Diego Palacios entrou no decorrer da partida. Contratado na temporada passada, o lateral-esquerdo se lesionou no dia 27 de janeiro do ano passado, na derrota do Corinthians para o São Bernardo por 1 a 0, no ABC Paulista.

O equatoriano entrou no segundo tempo no lugar de Hugo. Diego Palacios surge como um 'reforço' de Ramón Díaz para a temporada. Ainda aparentando falta de ritmo, o jogador não conseguiu se destacar contra o Água Santa, mas é uma novidade para o treinador.

Como foi o jogo?

O Timão fez valer o mando de campo e começou a partida no ataque. Aos sete minutos, Coronado bateu escanteio, a bola rebateu na defesa e Alex Santana finalizou de calcanhar para marcar um golaço, o seu primeiro com a camisa do Corinthians.

O clube alvinegro seguiu avassalador no início da partida. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, a bola viajou a área e João Pedro precisou apenas escorar, quase debaixo das traves, para ampliar o placar para o Timão.

O Água Santa não conseguia muitas chances claras, mas o brilho individual de Netinho, meia da equipe, deu uma sobrevida ao time. Aos 22 minutos, o jogador acertou um chute de fora da área e diminuiu o placar para os visitantes.

Após o gol, os visitantes melhoraram na partida, e o Corinthians teve dificuldades para criar oportunidades ofensivas. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Timão.

Na segunda etapa, Ramón Díaz colocou Memphis e Ryan em campo nos lugares de Igor Coronado e Alex Santana. A segunda etapa foi morna e, apesar da maior posse de bola do Corinthians, o Timão não conseguiu tantas chances claras.

Aos 30 minutos, Ramon do Água Santa, calçou Memphis na entrada da área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Timão consolidou o domínio do jogo. Cinco minutos depois, Memphis cabeceou e obrigou boa defesa de Ygor Vinhas. O jogo terminou com a vitória alvinegra.

Alex Santana fez o seu primeiro gol pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

O Corinthians volta entrar em campo no domingo (26), quando encara o São Paulo, no primeiro clássico da temporada. A partida será no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), válida pela terceira rodada do Paulistão. No sábado (25), o Água Santa enfrenta o RB Bragantino, às 16h (de Brasília), em Diadema).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 ÁGUA SANTA

3ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Alex Santana (7'/1ºT), João Pedro (17'/1ºT) e Netinho (22'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Hugo (COR); Ramon (AGS)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro e Hugo (Palacios); José Martínez, Alex Santana (Ryan), Charles (Carrillo) e Igor Coronado (Memphis); Talles Magno e Pedro Raul

ÁGUA SANTA (Técnico: Marcelo Cabo)

Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro; Roger, Netinho e Luan Dias; Neilton, Ramon e Ademilson (Gabriel Silva)